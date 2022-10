Dona do grupo Impala entra em insolvência

A Descobrirpress, dona da Impala (editora das revistas Nova Gente, Maria e TV7 Dias, entre outros títulos de comunicação social) encontra-se em processo de insolvência, segundo uma sentença de declaração que deu entrada no tribunal judicial da comarca de Lisboa Oeste, juízo de comércio de Sintra.

O pedido foi feito por uma trabalhadora da empresa, quando o cumprimento das obrigações contratuais deixou de ser assegurado, apurou o Jornal Económico.

Já este ano, o quarto Processo Especial de Revitalização (PER) requerido pela empresa de Jacques Rodrigues foi chumbado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste. No acórdão divulgado pela revista Sábado, o juíz deu razão ao Ministério Público e a pelo menos 27 credores e trabalhadores da Descobrirpress, que alegavam que a empresa omitia o despedimento coletivo iniciado em 2020.

O documento notava que era mais vantajoso para estes a insolvência do grupo, uma vez que lhes permitiria recuperar os valores em dívida, nomeadamente através da venda dos ativos do grupo, como imóveis. Este PER tinha sido aprovado pelos credores que representam mais de 90% dos valores em dívida.

No início do ano passado, a Impala contava com 2,85 milhões de euros de salários em atraso, segundo avançou Luís Monteiro Pereira, representante dos trabalhadores, no âmbito de uma audiência dos trabalhadores do grupo Impala com o grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social.

A empresa “mantinha ordenados em atraso” desde 2011 e contava, então, com 174 ex-trabalhadores à espera de receber créditos salariais, num valor acumulado de 2,85 milhões de euros, de acordo com o mesmo porta-voz.

No verão de 2020, o primeiro ano da pandemia, DescobrirPress fez um despedimento coletivo de 48 trabalhadores por uma alegada perda de receita, na ordem dos 54%, provocada pela crise sanitária causada pela Covid-19. Pouco antes dessas saídas, fonte da comissão de trabalhadores (CT), que negociou esse despedimento coletivo com a administração da empresa, explicou ao JE que as receitas da DescobrirPress provêm de um cliente único, a Impala Multimedia.

Em causa está uma sociedade detida pelo presidente do conselho de administração da DescobrirPress, Jacques Rodrigues, pelo seu filho Jacques Gil Rodrigues e pela Impala.com (da holding familiar Impala Capital).

Porém, a CT considerou que os problemas financeiros da DescobrirPress estão diretamente relacionados com a operação da Impala Multimedia. “O dinheiro de tudo o que é produzido pela DescobrirPress é faturado e recebido pela Impala Multimedia que depois decide que parte desse valor lhe devolve”, realçou. “E isso justifica os permanentes despedimentos que a empresa tem efetuado nos últimos anos”.

A Descobrirpress pertence à Impala e acumulava em fevereiro deste ano dívidas num total de 52,3 milhões de euros. Pelo menos 11,9 milhões eram devidos à Segurança Social – que votou a favor da homologação do PER.