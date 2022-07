Donald Trump ameaça processar a CNN por dizer que as alegações de fraude eleitoral “não têm fundamento”

Donald Trump ameaça processar a CNN por dizer que as alegações de fraude eleitoral sobre as eleições presidenciais de 2020 “não têm fundamento”. Um documento com 282 páginas entregue pela equipa de advogados do antigo presidente dos EUA explica que a estação televisiva norte-americana não é a única na mira, segundo noticia o “Business Insider”.

“Declarações difamatórias” sobre Trump terão estado na origem da decisão, de acordo com o comunicado divulgado pelo próprio, no qual é mencionada a possibilidade de avançar para os tribunais. Pode ler-se ainda a promessa de que as medidas não vão ficar por aqui.

“Vou também iniciar ações contra outros meios de comunicação que me difamaram e defraudaram o público relativamente às provas claras de fraude” naquelas eleições, sublinhou o antigo presidente.

Um comunicado divulgado uma semana depois de a equipa legal de Trump enviar uma carta à CNN onde se apela à retirada de “numerosos artigos e transmissões televisivas” num prazo de 10 dias.

O mesmo documento refere-se ainda a “falsas narrativas” e “teorias sem fundamento”, referindo-se aos relatos dos meios de comunicação que entende como difamatórios.