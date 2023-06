O antigo presidente continua sem concorrência à altura no que diz respeito às primárias republicanas. É verdade que a sua posição desceu alguns pontos percentuais, mas aconteceu o mesmo com o seu mais direto adversário, Ron DeSantis. Ou seja:ter sido acusado de 37 crimes federais não aqueceu nem arrefeceu o seu ímpeto presidencialista.

23 Junho 2023, 19h30

Nada tem impacto suficiente para ofuscar o que parece cada vez mais ser a caminhada triunfante do presidente norte-americano Donald Trump para mais uma peleja presidencial defendendo as hostes republicanas. É verdade que, segundo as últimas sondagens da FiveThirty Eigth a adesão do eleitorado republicano à proposta de Trump desceu um pouco – passou de um pico de 54,8% em 11 de junho para os atuais 52,5%, ‘medidos’ esta quinta-feira. Mas também é verdade que o seu mais direto adversário, o governador da Flórida Ron DeSantis também desceu – estacionou nos 21,3%, bem longe do pico de 29,7% registado no início do passado mês de março.

Na barricada republicana

Nessa altura, o ‘gap’ entre DeSantis e Trump era de 17 pontos percentuais, Agora, essa diferença alargou-se para mais de 32 pontos – um máximo que concorre com os 33 pontos que separavam os dois candidatos na última semana de maio.

