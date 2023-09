A concretizar-se esta estimativa, os lucros do grupo IAG vão superar os resultados atingidos antes da pandemia, em 2019, altura em que o conglomerado da Iberia e British Airways lucrou 1.700 milhões de euros.

5 Setembro 2023, 08h34

O negócio da aviação regressou em força no período pós-Covid e a demonstrar esse comportamento estão as previsões de lucros do grupo IAG (que agrega a espanhola Iberia e a britânica British Airways). As últimas estimativas relativamente aos lucros líquidos para 2023 já duplicam face às primeiras estimativas, de acordo com informação avançada pelo “El Economista”.

Apesar de um primeiro trimestre do ano em que o grupo de aviação apresentou perdas de 87 milhões de euros, a redução da dívida ficou no nível mais baixo desde a pandemia – e o maior ritmo de reservas animou os analistas a pensar que 2023 seria um melhor exercício para o IAG que o previsto no início do ano.

Este robustecimento ganhou corpo no segundo trimestre, período em que o IAG abandonou as perdas, apresentando um lucro de mil milhões de euros, valor que fez com que o conglomerado regressasse aos níveis antes da pandemia.

Esta boa trajetória financeira obrigou os analistas a rever em alta as estimativas de lucros. Desde que começou o exercício, o lucro esperado do grupo IAG para 2023 mais do que duplicou. Se no início a estimativa era de 770 milhões de euros de lucro, a Factset apresenta agora uma estimativa muito mais generosa: 1.885 milhões, um incremento de 144% face à previsão inicial.

A concretizar-se esta estimativa, os lucros do grupo IAG vão superar os resultados atingidos antes da pandemia, em 2019, altura em que o conglomerado da Iberia e British Airways lucrou 1.700 milhões de euros.