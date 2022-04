Dono da INEOS apresenta proposta de 4,7 mil milhões de euros pelo Chelsea FC

Jim Ratcliffe, formado em engenharia química, foi no sector financeiro e industrial que fez fortuna. O empresário, um dos britânicos mais ricos da atualidade, apresentou uma oferta tardia para comprar o Chelsea FC que, segundo o “The Sun”, ronda os quatro mil milhões de libras (4,7 mil milhões de euros).

O multimilionário abordou o Raine Group esta manhã e decidiu apresentar uma oferta de última hora para ser dono do clube. Esta não é a primeira “aventura” de Ratcliffe no desporto, dado que é o dono da empresa de químicos INEOS, que dá nome a uma das mais conceituadas equipas de ciclismo do mundo, a Ineos Grenadiers.

O anúncio da oferta vencedora voltou a ser adiado, com os potenciais proprietários a terem de aguardar pelo menos mais uma semana.

“Continuaremos a investir na equipa para garantir que temos um elenco de primeira classe, com os melhores jogadores, treinadores e equipa técnica do mundo, na parte masculino e feminina”, afirmou Ratcliff.

O empresário adiantou que vai continuar a investir na academia e “oferecer oportunidades para jovens talentosos se tornarem jogadores de primeira classe”.

“Acreditamos que Londres deve ter um clube que reflita o estatuto da cidade. Um que seja mantido no mesmo patamar que Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique. Queremos que o Chelsea seja esse clube”, sublinhou o dono da INEOS.

“Fazemos este investimento como fãs do belo jogo, não como um negócio para obter lucro. Já fazemos isso com os nossos negócios principais. O clube está enraizado na comunidade e nos seus adeptos. É a nossa intenção investir no Chelsea FC por isso”, concluiu Ratcliff.