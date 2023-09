O consórcio que detém os “Blues” procura emblemas que possam integrar uma “rede” de clubes reconhecidos no capítulo da formação de jogadores: À partida, “leões” encaixam no perfil pretendido.

15 Setembro 2023, 16h25

Os donos do Chelsea Football Club querem adquirir uma participação minoritária na Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, por forma a fazer o clube português integrar uma “rede” internacional de clubes.

Os relatos são do diário britânico “The Telegraph”, que conta que o consórcio formado por Todd Boehly e Behdad Eghbali pretende elaborar um projeto semelhante ao City Football Group, que detém clubes como o Manchester City, Girona e Bahia.

A ideia passa por contratar jovens jogadores com potencial de crescimento para jogarem em clubes de menor dimensão, mas com um histórico amplamente positivo no que diz respeito à formação de atletas. Na análise dos responsáveis, o Sporting encaixará neste perfil.

Posteriormente, os mesmos jogadores poderiam assinar contrato com o clube mais competitivo do grupo, neste caso o Chelsea, ou serem mesmo vendidos.