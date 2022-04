Dos salários às comissões. UEFA anuncia novas regras de fair-play financeiro

A UEFA já tinha proposto um novo regulamento referente ao fair-play financeiro e agora confirmou que este vai mesmo ser implementado. Os clubes vão ficar limitados a gastar em salários, transferências e comissões de agentes um limite máximo de 70% dos seus ganhos.

De acordo com um comunicado divulgado pela UEFA (organização que rege o futebol europeu) e citado pela BBC Sport, nas perdas permitidas por cada período de três anos também vai ser feita uma alteração, mas neste caso com um aumento do valor, de 30 para 60 milhões de euros.

A expetativa aponta para que os clubes fiquem limitados a gastar até 90% do valor das receitas a partir da temporada 2023/24, 80% em 2024/25 e 70% na época seguinte.

As novas “regras de sustentabilidade financeira” foram postas em prática pela UEFA e pela Associação do Futebol Europeu (ECA).

“A maior inovação nestas novas regras é a introdução de uma regulação que permite um melhor controlo sobre os custos em comparação com os salários dos jogadores e os custos das transferências”, sublinha a UEFA no mesmo documento.