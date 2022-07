Dourogás avança com primeira injeção de biometano na rede de gás natural em Portugal

A Douro Gás irá proceder à primeira injeção em Portugal de biometano na rede de gás natural, no âmbito do projeto ‘Biogasmove’ desenvolvido pela Dourogás Renovável e financiado pelo Fundo de Apoio à Inovação.

O gás biometano tem origem num projeto pioneiro que permite a produção de gás 100% renovável a partir da digestão anaeróbia de resíduos orgânicos, um exemplo de economia circular.

Esta ação tem como principal objetivo contribuir para a descarbonização da economia nacional, através da afirmação dos gases renováveis, nomeadamente do biometano 100% renovável, afiança a Dourogás.

Este combustível, para além de ser renovável, é também uma alternativa aos combustíveis fósseis. A intenção da Dourogás é a utilização massificada do biogás em Portugal, nomeadamente como combustível para transportes, como é o caso da frota de cerca de 40 camiões da empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste atualmente movidos a biometano 100% renovável.

Para além do Biogasmove, o Grupo Dourogás tem também em curso os projetos Solargasmove e Hidrogasmove – uma parceria com a Águas do Tejo Atlântico – através dos quais é possível também produzir gases renováveis, como biometano e hidrogénio, a partir de lamas de ETAR. Os projetos Biogasmovem Hidrogasmove e Solargasmove inserem-se no domínio da investigação e inovação do Grupo Dourogás.

A injeção está agendada para o próximo dia 19 de julho, contando com a presença do Ministro do Ambiente e Acão Climática, Duarte Cordeiro, numa cerimónia a ocorrer na Unidade Autónoma de Gaseificação (UAG) de Cachão / Centro de Competências de H2 e Gases Renováveis, em Cachão, Urjais, no concelho de Mirandela.