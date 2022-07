Dow Jones abre em queda. Netflix arrebita Nasdaq

O mercado de ações norte-americano acordou estagnado esta quarta-feira depois de uma sessão positiva na terça-feira. Os investidores mostram-se pacientes e aguardam pela apresentação de resultados das empresas.

O índice industrial Dow Jones abriu numa queda controlada de 0,13% para os 31.784,50 pontos. O S&P 500 acompanhou a descida em 0,06%, com 31.784,50 pontos, e o tecnológico Nasdaq regista a única subida no pódio, também de 0,06%, chegando aos 11.759,30 pontos dez minutos após abertura da sessão, em parte motivado pelo alívio da Netflix

Quanto às matérias-primas, o ‘ouro negro’ está a cair mais de 1%. O preço do WTI, produzido no Texas, desvaloriza 2% para os 98,70 dólares por barril, enquanto o preço do barril de Brent cai para os 105,53 dólares.

No mercado cambial, o euro está a apreciar 0,01% para os 1,0224 dólares, devido às notícias que dão conta de que os membros do Banco Central Europeu irão discutir se devem aumentar a taxa em 25 pontos base ou 50 pontos base esta semana.

O cenário das recentes sessões de trading mostra-se encorajador para alguns investidores, que acreditam estar perante um sinal de que o ‘bear market’ está a aterrar.O Dow Jones somou mais de 700 pontos na sessão de terça-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq a crescer 2,8% e 3,1%, respetivamente.

Ainda assim, alguns investidores não se deixaram encorajar com o salto. “Apesar da sessão positiva de terça-feira, não esperamos uma melhoria sustentada no sentimento de mercado até os investidores terem alguma claridade quanto às previsões económicas, às políticas dos bancos centrais e aos riscos políticos”, referiu Mark Haefele da UBS, numa nota publicada esta quarta-feira.

O Nasdaq animou com as recentes notícias vindas da Netflix, que cresceu 1% depois de confirmar que perdeu quase um milhão de subscritores no segundo trimestre – menos do que os dois milhões que tinha previsto perder. O preço por ação da gigante do streaming também esteve acima das expectativas dos analistas.

Cerca de 12% das empresas do S&P 500 já publicaram os seus resultados. Dessas, 68% ultrapassaram as previsões dos analistas, de acordo com a FactSet. Os investidores estão a aguardar os resultados à medida que esperam para ver como reagem as empresas a níveis de inflação não vistos nos últimos 40 anos, pelo menos no mercado norte-americano.

Esta quarta-feira, será a vez da Tesla de Elon Musk e da United Airlines de apresentarem os seus resultados, já depois de encerrada a sessão.