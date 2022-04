Dow Jones mantém-se pressionado pela Fed

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira mista, ainda a digerir a divulgação das atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed), na qual o banco central apontou que deverá avançar com a redução dos ativos já a partir de maio, a um ritmo de 95 mil milhões de dólares (perto de 87 mil milhões de euros) mensais, bem como uma subida de 50 pontos base nas taxas de juro.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones desliza 0,43%, para os 34.379,67 pontos, o financeiro S&P 500 sobe os ligeiros 0,11%, para os 4.485,50 pontos, e o tecnológico Nasdaq avança 0,35% para os 13.936,92 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 valoriza 0,21% para os 2.022,40 pontos.

“As declarações do presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, de que o banco central norte-americano pode precisar de aumentar a taxa de juro para cerca dos 3,5% para combater a inflação, pode estar a pressionar o sentimento, com as yields de dívida soberana norte-americanas a subirem”, esclarece Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

A holding Berkshire Hathaway, do empresário Warren Buffett, está na linha d’água (+0,03% para 517,150 dólares), depois de adquirir uma participação da multinacional de hardware HP, tornando-se na maior acionista da fabricante de computadores e impressoras. A empresa comprou quase 121 milhões de ações da HP, o que corresponde a cerca de 11%.

As ações da Tesla sobem 1,05% para 1.056,76 dólares, depois de a imprensa norte-americana que a fabricante de automóveis elétricos está a programar abrir a sua nova fábrica na cidade de Austin, no estado do Texas, menos de um mês após inaugurar uma unidade fabril do mesmo género na Alemanha.

Os títulos da Amazon caem 0,24% para 3.167,43 dólares na sequência da notícia avançada pelo “The Wall Street Journal” de que os reguladores dos valores mobiliários federais norte-americanos estão a investigar como a gigante do e-commerce divulgou alguns detalhes das suas práticas comerciais, incluindo como utiliza dados de determinados vendedores nos seus próprios negócios.

A nível macroeconómico, destaque para o emprego. Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos caíram na semana passada para o nível mais baixo em mais de 53 anos: 166 mil solicitações, menos cinco mil do que na semana anterior.

Nas matérias-primas, o destaque mantém-se no ‘ouro negro’, que sobe mais de 1%. O preço do WTI, produzido no Texas, avança 1,41% para os 97,62 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent soma 1,14% para os 102,22 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a apreciar 0,28% para os 1,0923 dólares consequentemente à publicação das minutas do Banco Central Europeu (BCE), enquanto a libra esterlina sobe 0,07% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3076 dólares. “Uma grande parte dos membros do BCE acredita que o atual nível de inflação exige novos passos imediatos no sentido de uma maior normalização das políticas monetárias. Os membros também acreditam que os problemas sobre a inflação devem persistir e que o programa APP já tenha atingido as metas”, explicam os analistas da XTB, em research.