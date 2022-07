DS Seguros aumenta faturação em 54% no primeiro semestre

A DS Seguros, empresa do Grupo Decisões e Soluções, aumentou em 54% a faturação dos seus agentes no no primeiro semestre 2022, quando comparado com o período homólogo, superando os 2,7 milhões de euros de faturação. A emissão de apólices registou um crescimento de 29% e foram emitidas um total de 18.000 novas apólices.

Na rede DS Seguros os seguros de vida foram os que registaram um maior crescimento com 58% e com um total de 5.000 novas apólices emitidas, refere a empresa,

Os seguros estratégicos que são compostos pelos seguros de: Vida + Saúde + Acidentes Pessoais + Multirriscos tiveram um crescimento de 37% e um total de 8.500 novas apólices.

Segundo Luís Tavares, diretor coordenador nacional da DS Seguros, “mesmo com adversidades como a pandemia, a guerra, a verdade é que temos continuado a crescer, tanto em lojas como em colaboradores”.

“Apresentar um crescimento que ultrapassa os 50% só pode ser motivo de orgulho e uma prova em como temos os melhores profissionais connosco. A emissão de 18.000 novas apólices é sinónimo de que milhares de pessoas tiveram acesso ao nosso aconselhamento conseguindo obter seguros adequados às suas necessidades, ao mesmo tempo que conseguiram poupar centenas de euros por ano nos seus seguros. Felizmente hoje os seguros em Portugal já começam a ser vistos como uma necessidade e não como uma obrigação”, acrescenta o gestor.

Nos primeiros seis meses de 2022, a DS Seguros abriu 8 novas agências localizadas em: Lagoa; São João da Madeira; Albufeira; Gondomar; Entroncamento; Rio Maior; Samora Correia e Almada.

“A DS Seguros, lançada em 2016, conta atualmente com mais de 100 agências de norte a sul do país e ilhas e com mais de 500 colaboradores a nível nacional”, lê-se no comunicado.