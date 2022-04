Duarte Cordeiro sublinha importância dos transportes públicos na sua primeira ação governativa

O ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, estreou-se no cargo no Pátio da Galé, esta sexta-feira, onde assinalou a sua primeira ação governativa. No evento onde se inaugurou a Carris Metropolitana, marca integrada dos transportes urbanos da Área Metropolitana de Lisboa, o governante destacou a importância dos transportes públicos.

Durante o seu discurso, o novo ministro recordou que o “preços transportes coletivos caíram significativamente” há três anos, o que levou a um aumento de passageiros.

“Se [a adesão aos transportes] foi desta magnitude em 2019, agora com a escalada dos preços dos combustíveis, fruto da consequência da guerra, as vantagens do transporte coletivo são maiores”, sublinhou Duarte Cordeiro.

Em relação a 2019, Duarte Cordeiro lembrou que por essa altura “foi possível efetuar 11 medidas de redução tarifária”, bem como levar a cabo “descontos de 30%”, disse.

Agora “o desafio é manter, estabilizar e fazer regressar os transportes coletivos os passageiros perdidos pela pandemia”, referiu o ministro do Ambiente e Ação Climática, garantindo que andar de transportes públicos “é seguro”.

De olhos postos no futuro, Duarte Cordeiro recordou os “mil milhões de euros do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] dedicados à mobilidade sustentável” que têm como intuito “reforçar mobilidade no Porto e em Lisboa”.

Quanto aos desafios que terá, o governante referiu que recebeu “um legado” que admira e que defenderá e de tudo fará “para enriquecer”. “No meu mandato consolidaremos e valorizaremos a políticas herdadas”, explicou Duarte Cordeiro, lembrando que para os que o conhecem é o tipo de governante que estabelece “pontes”, procuro consensos