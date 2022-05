Duas das maiores cidades chinesas voltam a estar em confinamento

Os habitantes das cidades de Pequim e Xangai estão a ser instados a ficar em casa, depois do número de casos de Covid-19 ter voltado a aumentar. No entanto, os residentes não parecem satisfeitos e a “Reuters” aponta que muitos têm levantado questões sobre a legalidade das medidas implementadas.

As duas maiores cidades chinesas estão atualmente a enfrentar o maior surto epidémico desde o início da pandemia, em dezembro de 2019.

De acordo com a publicação, a cidade de Xangai tem sido uma das mais afetadas e onde os residentes se têm mostrado resistentes às restrições. Residentes de quatro distritos da cidade foram avisados de que não podem sair de casa e que devem evitar receber entregas em casa, num esforço para reduzir as infeções na comunidade. Em outros distritos existem medidas semelhantes mas as restrições não se mostram tão apertadas.

Muitos residentes estão a denunciar ilegalidades cometidas pelas autoridades chinesas, nomeadamente quando estas pedem as chaves de casa de pessoas infetadas para se proceder a uma desinfeção generalizada. Um vídeo publicado nas redes sociais mostram um polícia a arrombar a fechadura depois do residente recusar abrir a porta.

De acordo com um professor da Universidade de Ciência Política, as ações das autoridades são ilegais e devem parar. Para o professor, as medidas aplicadas só devem ser aplicadas em situação de emergência, algo que ainda não foi declarado.