Duas em cada três pessoas afirmam “não ter recursos” para aprenderem competências digitais

A procura por profissionais com competências digitais nunca foi tão grande. O movimento global apelidado de “grande demissão”, já resultou num défice de empregabilidade global de 92 milhões de profissionais em 2021. No entanto, duas em cada três pessoas afirmam “não ter recursos” para adquirir as competências digitais, segundo dado do ‘Salesforce 2022 Global Digital Skills Index’, elaborado pela Salesforce.

Apesar de apontarem a falta de recursos como justificação para a falta de conhecimentos digitais, 94% dos inquiridos admite que “ficaria mais tempo numa empresa” se esta investisse na sua formação e desenvolvimento.

O relatório da Salesforce identifica que as competências digitais utilizadas diariamente estão a atrasar. De acordo com seis perfis presentes no documento, a aprendizagem de competências digitais divide-se em três categorias: Future Learners (proativos na procura das competências de hoje), Face-Value Learners (confortáveis com as competências de hoje) e Familiar Learners (preparados para se adaptarem às mudanças de hoje e no futuro).

Também foi possível perceber que 82% dos inquiridos no ‘Digital Skills Index’ têm planos de upskilling, ou seja, de apostarem na sua formação. Os perfis de aprendizagem ajudam os profissionais a identificarem a sua preparação para adquirirem novas competências digitais, e fornecem recomendações de próximos passos para a evolução da aprendizagem.

As empresas ganham a oportunidade de ficarem a conhecer melhor as suas equipas e repensar os programas de desenvolvimento e treino de uma forma que vá ao encontro das necessidades dos colaboradores.