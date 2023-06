A empresa de Musk pretende fazer chegar à Índia a sua banda alarga via satélite, mas está a enfrentar alguma resistência por parte da maior empresa de telecomunicações do país, a Reliance.

22 Junho 2023, 12h15

Elon Musk pretende levar a sua banda larga por satélite Starlink para a Índia, mas o empresário indiano e acionista da empresa de telecomunicações Reliance Jio, Mukesh Ambani, tem mostrado uma forte resistência a esta ideia, segundo a “Reuters”.

Na passada terça-feira, Elon Musk teve uma reunião com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, nos Estados Unidos, na qual o empresário revelou os seus planos para a Índia e que estes podem “ser incrivelmente úteis” em aldeias remotas que não têm internet ou carecem de serviços de alta velocidade.

A Starlink não vai ao encontro das expectativas da Reliance sobre a distribuição do espectro de banda larga via satélite pelo governo. O resultado deste diferendo resulta numa espécie de batalha tecnológica entre duas personalidades que se encontram entre os mais ricos do mundo.

A empresa de Musk está a pressionar a Índia para não leiloar o espectro de banda larga, mas que apenas atribua licenças de acordo com uma tendência global, afirmando que este é um recurso que deve ser partilhado pelas empresas. Caso seja realizado um leilão, podem ser impostas restrições geográficas, que vão aumentar os custos.

Já a Reliance discorda e pediu um leilão durante uma apresentação pública ao governo, afirmando que os fornecedores de serviços de satélite estrangeiros poderiam oferecer serviços de voz e dados para competir com os ‘players’ tradicionais de telecomunicações e, que portanto, deveria realizar-se um leilão para alcançar condições equitativas.

Em 2021, Musk já tinha tentado lançar o Starlink na Índia, mas entrou em conflito com os reguladores locais por aceitar reservas sem licença.