O filme de Aaron Ryder e baseado no livro de Ben Mezrich chega hoje aos cinemas. Dumb Money retrata a história que levou à falência de fundos de investimento de Wall Street que queriam acabar com a loja GameStop. Esta é a história de quando os pequenos investidores deram uma (grande) lição aos tubarões que navegam nos mercados americanos.

21 Setembro 2023, 07h30

Foi em plena segunda vaga pandémica, entre 2020 e 2021, que Wall Street apostou todas as fichas na queda da GameStop, uma retalhista norte-americana de videojogos. O negócio saiu ao lado e levou mesmo os gigantes das ações a quase pedir desculpa.

Os hedge funds de Wall Street consideraram que o negócio da GameStop estava obsoleto e queriam a loja a fechar portas, mas o fórum Reddit veio em auxílio da empresa fundada em 1984. Esta é uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, aterrorizou os mercados, gerou uma série para a Netflix e chega esta quinta-feira aos cinemas portugueses.

O filme recua mesmo até ao início de 2021, quando Keith Gill, mais conhecido por ‘Roaring Kitty’ no Youtube, agora interpretado por Paul Dano, sugeriu que pequenos investidores se juntassem a ele na defesa das ações da GameStop contra os fundos de investimentos que estavam a forçar as vendas a descoberto, levando à falência da empresa que estes já consideravam falida.

“O fenómeno GameStop tornou-se uma verdadeira batalha de David contra Golias, com um grupo de pequenos investidores e gamers a empunharem os seus comandos e a criarem o caos e terror junto dos tubarões de Wall Street”, lê-se nas notas de produção enviadas em exclusivo ao Jornal Económico.

Foi nesta altura, em que o grupo dos 1% mais ricos do mundo monopolizava dois terços da nova riqueza e os restantes agregados familiares ficavam mais pobres, que o fórum sub-Reddit ‘WallStreetBet’ conseguiu transformar a GameStop numa das empresas mais valiosas do mundo.

Enquanto os gigantes de Wall Street apostaram na falência da mítica empresa, a GameStop viu o seu valor de mercado passar de 1,3 mil milhões de dólares, em dezembro de 2020, para 22,5 mil milhões de dólares a 27 de janeiro de 2021, ou seja, em menos de um mês.

Neste período temporal, as ações da GameStop passaram de 19,26 dólares e atingiram uns impressionantes 380 dólares, o seu valor máximo até à data, na Bolsa de Nova Iorque. Isto significa que as ações dispararam mais de 1.800% em poucas semanas.

A produção lembra que este movimento de pessoas comuns “levou fundos de investimento à falência e abalou as tradicionais de investir em Wall Street”. “Foi uma verdadeira revolta popular contra a desigualdade económica levada a cabo por trolls da internet, cujo arsenal continha nada mais que uns quantos memes e emojis de gorilas, foguetões e mãos de diamante”, que ficaram conhecidos por meme stocks.

Foi deste fenómeno, e lembrando que Wall Street apelidava os pequenos investidores de dumb money, que surgiu o filme que mistura emoção, gargalhadas e um elenco de luxo. Paul Dano, Shailene Woodley, Seth Rogen, Pete Davidson, Sebastian Stan, America Ferrera, Vincent D’Onofrio, Anthony Ramos e Nick Offerman são apenas alguns dos nomes que contam a história.

O filme chega agora aos cinemas pela mão de Aaron Ryder, que ficou responsável pela produção do filme. O produtor ficou fascinado pelos eventos que se iam desenrolando entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, acompanhando-o em tempo real. A película Dumb Money é ainda inspirada no livro “Dumb Money: The Major Motion Picture” de Ben Mezrich, que também fez questão de acompanhar a situação, descrevendo-a numa publicação de 2021.