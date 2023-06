A edição inaugural do Dusk Art Festival conta com a participação de mais de 30 artistas, portugueses e estrangeiros. Alentejo e Algarve recebem esta celebração noturna da arte contemporânea em espaços totalmente inusitados.

16 Junho 2023, 13h14

A edição inaugural do Dusk Art Festival decorrerá em Portugal, mais concretamente no Alentejo e Algarve, entre as noites de 18 e 21 de junho de 2023, e terá como curadores Nuno Sacramento e Inês Valle. Se o solstício é sempre um bom pretexto para celebrar, neste caso o desafio lançado aos artistas participantes é refletirem, em conjunto, sobre o fascínio que as pedras têm criado deste tempos pré-históricos, e como a arte pode ajudar a voltar a reunir as pessoas à sua volta.

“Quando perguntamos aos artistas sobre histórias e obras de arte sobre pedras, eles costumam dizer que não têm nenhuma. Depois regressam e uma miríade de histórias e obras de arte começam a desenrolar-se”, contrapõem os curadores.

Ou seja, muitas questões se levantam. Os círculos de pedra eram a forma mais antiga de escultura? Porque é que os artistas criam pedras falsas? Ou, mais absurdamente, até que ponto as pedras erectas podem ser comparadas aos dentes postiços? Nenhum cientista ou laboratório de radiocarbono de última geração fornecerá a resposta a essas perguntas, mas o fascínio dos artistas pelas pedras aproximar-nos-á um pouco mais da verdade.

A primeira edição do Dusk Festival de Arte Contemporânea, que decorre entre a noite de 18 de junho e o solstício de verão, a 21 de junho de 2023, que se descubram as propostas de artistas visuais de Portugal e Espanha, Escócia, Islândia e Nigéria, que representam diferentes gerações e contextos geopolíticos, mas todos oriundos de culturas com estreitas ligações às pedras e à geologia.

Entre os artistas destacam-se Ademola Onibonokuta (NG), Eddie Summerton (SCO), Jessica Ram (SCO), Gunnhildur Hauksdóttir (IS), Àsìkò (NG), AnaMary Bilbao (PT), Cristina Ataíde (PT), Fernando J. Ribeiro (PT), Luís Palma (PT), Tiago Duarte (PT), Pauliana Valente Pimentel (PT), Rui Martins & Isaque Andrade (PT), Egill Sæbjörnsson (IS) e Pedro G. Romero (SP) que representaram a Islândia e a Catalunha na Bienal de Veneza, entre muitos outros.

Do programa constam ainda diversas performances, projeções de filmes, debates, caminhadas noturnas, e projetos vários ao longo de duas noites, em pleno interior do Alentejo e do Algarve. A entrada é livre e pode consultar aqui toda a informação sobre esta primeira edição do Dusk Art Festival.

NOITE 1, domingo, 18 junho a partir das 20h00

Herdade do Freixo do Meio, 7050-705 Foros de Vale Figueira (perto de Montemor-o-Novo)

GPS: 38.703667 / -8.325385

NOITE 2, quarta-feira, 21 junho a partir das 20h00

Fonte da Lagoa da Nave, Caminho Agrícola da Várzea da Nave do Barão

GPS: 37.2195053885733, -8.049680775321187