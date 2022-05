Dybala troca a Juventus pelo Inter de Milão a custo zero

Vai ser certamente uma das ‘bombas’ do próximo mercado de transferências do futebol. Paulo Dybala termina contrato com a Juventus no final da temporada e vai aproveitar para deixar o clube e rumar a um dos grandes rivais: o Inter de Milão. O internacional argentino já tem acordo com os ‘nerazzurri’, depois de os seus representantes terem reunido com o presidente do clube milanês, Steven Zhang. A informação está a ser veiculada esta quarta-feira pelo diário italiano Gazzetta dello Sport.

Aos 28 anos, Dybala tem à sua espera em Milão um contrato válido por seis milhões de euros mais bónus. O avançado, que também pode jogar como médio ofensivo, vai deixar a Juventus, clube que representa há sete anos.

Esta época, o atleta soma 35 jogos, com 14 golos e seis assistências em todas as competições pela Juve. Com o clube de Turim, foi cinco vezes campeão italiano, além de ter conquistado quatro Taças e três Supertaças de Itália. Pela seleção argentina soma 32 partidas e dois golos marcados.

O passe de Dybala vale 40 milhões de euros, de acordo com o site especializado ‘Transfermarkt’. Recentemente foi associado pela imprensa internacional a clubes como o Barcelona, o PSG ou o Manchester United, mas tudo indica que vai ficar em Itália e representar o Inter de Milão.