“É a segunda vez em quatro meses que me matam”. Mino Raiola reage às notícias da sua morte

Depois de ter sido dada a sua morte por vários meios de comunicação social italiana, o empresário Mino Raiola, utilizou a sua conta da rede social Twitter para desmentir a sua morte.

“É a segunda vez em quatro meses que me matam. Parece que também são capazes de me ressuscitar”, escreveu o empresário que tem na sua carteira jogadores como Pogba, Ibrahimovic ou Haaland.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022