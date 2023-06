Um menu recheado de propostas pós-praia, cocktails, música para dançar pela noite fora e um espaço ao ar livre. Food, drinks & Fun é o conceito e funde os ingredientes que fazem do restaurante nos arredores de Vilamoura um sucesso que teima em não passar de moda.

29 Junho 2023, 19h20

Assim que a temperatura começa a subir, é tempo de rumar a sul. E o Praia na Villa, o spot incontornável de Vilamoura, vai receber antigos e novos convivas a partir de 10 de julho.

O ‘badalado’ restaurante reabre as suas portas no local habitual, situado na Estrada de Albufeira. O espaço é perfeito para noites quentes, onde o exterior é protagonista. Protagonista também é a música, com uma programação que inclui DJs, nacionais e internacionais e algumas bandas surpresa.

Todos os dias, a partir das 19h30 e até às 4h, o Praia da Villa convida tanto quem quer apenas ir tomar um copo ao final do dia antes do pôr do sol, como quem quer jantar ou aqueles que chegam mais tarde, para dançar pela noite fora. Um espaço que tem tanto de versátil como de animado, onde se “mixam” estilos, nacionalidades e gostos.

O menu é variado e aposta em sugestões frescas e ideais para partilhar. Carpaccios, tacos, croquetes e tábuas variadas são algumas das entradas estrela às quais se seguem pratos como atum braseado, polvo grelhado, Nasi Goreng e várias carnes do mundo, como picanha, tomahawk e rib-eye.

Se preferir algo mais leve, tem sempre um poke ou uma Ceaser salad. E para querbar a dieta? Um petit gateau e caramelo, um banoffee ou uma mistura de várias sobremesas.

Food, drinks & Fun é o conceito. No que toca às bebidas, a carta é extensa e inclui desde os cocktails mais clássicos aos mais exóticos, passando por cerveja artesanal e uma excelente carta de vinhos. Se a opção for um cocktail, há alguns que já se tornaram famosos por mérito próprio: Manjerico da Villa e Villa Mule, para nomear apenas dois.

“Sentimos que o Praia na Villa é uma espécie de “segunda casa” de muitos dos vêm passar as férias ao Algarve e que, em Lisboa, são habitués no Praia no Parque. Claro que recebemos também muitos dos estrangeiros que nos visitam durante o verão e também outros que escolheram Portugal para viver – como é o caso dos nómadas digitais. Todos eles contribuem para a atmosfera inclusiva e interessante que se vive no Praia da Villa onde o único objetivo são umas horas bem passadas, com comida deliciosa e bebidas irrecusáveis”, diz João Arnaut, Sócio do Grupo Praia, em comunicado.