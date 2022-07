É possível manter os unicórnios em Portugal? Ouça o podcast “Falar Direito” com o advogado Jorge Brito Pereira

Ouça e acompanhe o podcast “Falar Direito” em:

O advogado Jorge Brito Pereira, sócio da J+Legal e professor da Universidade Católica, é o autor da tese de Doutoramento denominada “A dupla face da regulação do voto plural na Sociedade Anónima”, tese que foi defendida recentemente e será o mote desta conversa com Filipe Alves, diretor do JE.

A falta de dinamismo do mercado de capitais e a sua consequência no que diz respeito ao investimento, o que mudou no voto plural nas sociedades anónimas em Portugal e na Europa e a inevitável concentrações na banca portuguesa e europeia foram temas abordados nesta edição do programa de advisory da JE TV.

O mundo da advocacia está em destaque no “Falar Direito”, programa semanal da plataforma multimédia JE TV, que conta também com uma versão em podcast, com apresentação e coordenação editorial de Filipe Alves e Mariana Bandeira.