“É preciso controlar os preços e aumentar os salários e as pensões”, diz BE

O Bloco de Esquerda esteve, este sábado, em vários pontos do país junto a supermercados para denunciar as consequências do aumento da inflação e criticar a ausência de medidas do Governo. Nessa ocasião, a líder do partido destacou ser preciso “controlar os preços e aumentar os salários e as pensões”.

A líder bloquista contrapõe a posição do Governo sobre não poder aumentar salários e pensões “por causa do risco da inflação” e realça que “inflação nós já temos, aliás a maior dos últimos 30 anos e os salários e as pensões não aumentaram”.

O Bloco assinala também que enquanto que “no carrinho de supermercado vem cada vez menos” e que os lucros da grande distribuição “estão a crescer como nunca” . Catarina Martins utilizou o exemplo do Pingo Doce que “apresentou mais 261 milhões de euros em lucros”.

Catarina Martins reforçou a vontade do partido de defender a taxação dos lucros excessivos porque “é preciso fazer escolhas” e “o que não tem credibilidade é dizer que a inflação aumenta se aumentarmos salários e pensões porque como sabe toda a gente que vive do seu salário e da sua pensão os preços aumentaram os salários e as pensões é que não”.

A bloquista espera que as medidas venham no curto prazo uma vez que “o mês de outubro que vai começar agora é o mês de todos os aumentos”.