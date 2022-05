easyJet inicia ligação direta entre Lisboa e o Porto Santo a 2 de junho

A partir do próximo dia 2 de junho, a easyJet irá dar início à sua operação na ligação entre Lisboa e o Porto Santo, com duas frequências semanais, aos domingos e quintas-feiras e as reservas já se encontram disponíveis a partir de 27 euros.

“O Porto Santo é para nós um destino muito especial e que faz todo o sentido inserir na nossa rede, não só por ser um destino de praia e lazer, mas principalmente por ser um local tão apreciado pelos portugueses”, considera José Lopes, diretor geral da easyJet Portugal.

O responsável avança ainda que neste momento a easyJet está a caminhar para a recuperação, operando 70 rotas no país. “Como temos vindo a dizer, estamos cada vez mais perto do verão e, deste modo, continuamos a caminho da recuperação. A nossa chegada a Porto Santo, aeroporto onde seremos o terceiro operador com mais capacidade, é mais um indicador de retoma e de que a easyJet continua a acreditar em Portugal, promovendo o Turismo e Economia nacionais.”

A companhia aérea deu início, já no passado dia 1 de maio, à inauguração da ligação a partir do Porto para o Porto Santo. O primeiro voo contou com a oferta de um kit praia oferecido pela marca Havaianas e animação de um DJ a bordo.

Est rota Porto-Porto Santo será operada através de duas frequências semanais, aos domingos e quintas-feiras, até ao final de outubro, com voos a partir de 20 euros.

“Foi com grande entusiasmo que inaugurámos o primeiro voo Porto-Porto Santo. Esta foi uma das novas rotas que anunciámos para este ano a partir da cidade invicta, onde temos vindo a consolidar o nosso investimento e a reforçar a nossa posição enquanto a segunda companhia aérea a operar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro”, vincou josé Lopes.