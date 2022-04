Ecologistas franceses garantem que resultado das presidencias não está fechado

A menos de 10 dias das eleições presidenciais em França a campanha ganha novo impulso, com os ecologistas a declararem que mesmo com o seu candidato, Yannick Jadot, em sexto lugar na preferência dos franceses, “nada está escrito”.

“Foi só na semana passada que começámos a ver as salas a encherem-se. Esta campanha começa tarde e nunca se viu nada assim, por isso eu digo que nada está escrito”, disse Julien Bayou, secretário nacional d’Os Verdes franceses, perante uma sala de espetáculos repleta de apoiantes de Yannick Jadot.

Sem a presença de Yannick Jadot, várias dezenas de ecologistas reuniram-se na noite de sexta-feira em Colombes, na região parisiense para concertar argumentos de campanha para convencer os indecisos a escolherem os ecologistas na primeira volta das eleições presidenciais que acontecem já a 10 de abril, numa campanha que parece muito curta devido a diferentes fatores.

“Há muitos elementos que contribuem para isto: a saúde, com a covid-19, muitos debates artificiais da extrema-direita que apenas serviram para aumentar a violência no espaço público e que não correspondem aos problemas dos franceses e, claro, a recusa do Presidente de participar nos debates”, considerou Julien Bayou em declarações à Agência Lusa.

Se a campanha é curta, para os militantes ecologistas que foram até este teatro nos arredores de Paris o tempo dedicado ao ambiente no debate público não tem sido suficiente, não havendo outros candidatos que apresentem medidas à altura dos desafios das alterações climáticas a não ser Yannick Jadot.

“Não falamos o suficiente do ambiente e, mesmo quando se fala, a maior parte dos candidatos fala de pequenas mudanças, como isolar melhor as casas. Mas precisamos de mudanças em tudo, senão todos os nossos esforços são em vão”, disse Evelyne, militante há 15 anos de Os Verdes.

Jadot foi escolhido através de uma primária entre diferentes movimentos ecologistas, havendo dúvidas se o candidato seria suficientemente radical para satisfazer as diferentes fações, mas Evelyne defende que foi a escolha pragmática que pode atrair mais eleitores.

“Ele é um bom candidato, foi escolhido de forma democrática e cria menos clivagens entre os eleitores fora do partido e isso é importante. Um Presidente deve reunir e não excluir. É por isso que o Jean-Luc Mélenchon nunca vai conseguir ser Presidente, ele não fala a todos. Yannick Jadot, sim”, indicou esta reformada que vive perto de Colombes.

Atualmente, Yannick Jadot é o sexto candidato preferido dos franceses, reunindo entre 5% a 6% das intenções de voto. Entre as principais medidas do seus programa está o fim da energia nuclear até 2035, a inscrição na Constituição da garantia da preservação do ambiente, voltar a um mandato presidencial de sete anos e a construção de 700.000 alojamentos sociais até 2027.

“Sabemos bem que há muita gente indecisa, muitas pessoas ainda não escolheram, mais de metade do eleitorado nem consegue enunciar uma medida de uma candidato, portanto tudo pode evoluir muito rapidamente”, defendeu Julien Bayou.

É nestes indecisos e nas pessoas que possivelmente ainda não decidiram em quem votar, que os ecologistas procuram agora a chave do sucesso nestas eleições presidenciais depois de terem sido a terceira força mais votada nas europeias em 2019 e de em 2020 terem surpreendido ao conquistas grandes cidades francesas como Bordéus, Estrasburgo ou Lyon.

Num esforço para atrair os jovens para a campanha, nesta noite em Colombes, sugeriu-se que se fale da intenção de Os Verdes de legalizar o consumo de canábis em França. Uma medida inscrita no programa de Yannick Jadot e que, segundo alguns eleitos locais, poderia abrir a porta ao interesse dos jovens noutras promessas de campanha. Já outros lembraram que a instituição de um rendimento mínimo de pelo menos 918 euros pode ser um argumento mais convincente para os jovens que têm dificuldades em estudar e sustentar-se.

Os jovens militantes reconhecem que a abstenção na sua faixa etária é uma realidade, mas o ideal seria começar por recuperar a confiança na política.

“É muito complicado falar de política, mas os jovens falam e muito. Falamos muito entre nós, é claro. Se calhar não tanto com pessoas mais velhas, mas nas nossas discussões falamos de forma muito livre e temos opiniões muito diferentes. Também há muitos jovens que não vão votar, porque perderam a confiança”, disse Nils, de 22 anos, que é militante ecologista.

A Guerra na Ucrânia pode ser o elemento que faltava aos ecologistas para convencerem mais indecisos para o seu campo. A esquerda encontra-se atualmente fragmentada entre diferentes candidatos sem que nenhum consiga, por enquanto, fazer frente a Marine Le Pen como segunda classificada face a Emmanuel Macron para a segunda volta das eleições.

“A situação na Ucrânia acaba por mudar um pouco as coisas, porque no momento de votar as pessoas vão pensar se querem mais ou menos Europa, se querem sair da dependência das energias fósseis, qual é o planeta que querem deixar aos filhos, e tudo isso pode fazer a diferença na altura de votar e leva-as a pensarem na opção ecologista”, concluiu Julien Bayou.

As eleições presidenciais francesas contam com 12 candidatos e a primeira volta vai decorrer já a 10 de abril, com a segunda volta a acontecer a 24 de abril.