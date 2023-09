Com apresentação de Carlo Cauti e de António Freitas de Sousa, o “Atlantic Connection” é um programa produzido em parceria pela BM&C News e pelo Jornal Económico, que oferece uma perspetiva em português sobre os grandes temas da atualidade global.

1 Setembro 2023, 18h45

Quais as implicações que a atual conjuntura macroeconómica pode ter nas economias portuguesa e brasileira? Pode a desaceleração económica da China, ainda os problemas vividos no mercado imobiliário e o crescente desemprego jovem estender-se a outros países?

No mais recente episódio do The Atlantic Connection, Carlo Cauti (BM&C News) e António Freitas de Sousa (jornalista do Jornal Económico) suscitam o debate destes e de outros tópicos com a análise dos economistas Fernanda Ilhéu e Fernando Dumas.