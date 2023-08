Economia e Myanmar dominam cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático em Jacarta

A situação económica no Sudeste Asiático e a crise em Myanmar vão marcar a 43.a cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), no início de setembro, em Jacarta, onde estarão representantes de 22 países.

31 Agosto 2023, 02h29