A economia nacional não cresceu no segundo trimestre em comparação com os primeiros três meses do ano, um resultado já estimado na leitura rápida do INE. A procura interna até recuperou e voltou a dar um contributo positivo para o crescimento, invertendo o cenário do trimestre anterior, e os ganhos de troca cresceram, dado que o recuo do deflator das importações foi bastante superior ao das exportações.

Ainda assim, o comércio internacional, um dos motores da economia nacional nos últimos anos, dá sinais de fragilidade com a quebra de atividade e rendimento dos principais mercados compradores de produtos e serviços nacionais. O contributo da procura externa em cadeia foi, portanto, negativo: -0,4 pontos percentuais (p.p.), muito abaixo dos 2,3 p.p. da leitura anterior. Em termos homólogos, esta com- ponente viu o seu contributo recuar de 2,4 p.p. para 1,4 p.p..

O crescimento em cadeia e homólogo ficaram abaixo do registado no trimestre anterior, enquanto a inflação voltou a acelerar à boleia da energia, num resultado inesperado

Não é de estranhar, assim sendo, que tanto o resultado em cadeia, como a comparação com igual período de 2022 resultem em resultados mais fracos do que no primeiro trimestre: o PIB avançou 1,6% no primeiro trimestre do ano em comparação com o último de 2022, bastante acima da variação nula agora conhecida, e cresceu 2,5% em termos homólogos, ou seja, mais do que os 2,3% apurados para o segundo trimestre.