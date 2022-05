Economia: Marcelo quer urgência e não mais debates na frente económica

O assunto era a apresentação do estudo da Associação Empresarial de Portugal (AEP) sobre o diagnóstico e as soluções (possíveis) da envolvente da economia portuguesa e a vontade daquela entidade em colocar o país no Top 15 das maiores economias da União Europeia em 2030, mas o Presidente da República preferiu dizer aos presentes que o tempo é de urgência em matéria de intervenção económica.

“É uma corrida contra o tempo” aquela em que Portugal – na pós-pandemia e num contexto de guerra na Europa – enfrenta. E o tempo, disse, é mais de ação que de prognósticos, “onde somes definitivamente bons”, mas que não chega para atingir metas. E deu o exemplo do PRR: “vejo muita gente a debater se vale a pena alterar o PRR, mas esse tempo já passou”, disse, tendo postos em si os olhos de António Costa e Silva, ‘pai’ do PRR e atual ministro da Economia, para quem, tinha-o dito antes, a ponderação é uma virtude.

De algum modo, Marcelo Rebelo de Sousa parecia com o seu discurso da urgência, explicar que o tempo não é mais de ponderações. Desautorização da intervenção de António Costa e Silva? “Não sei, terá de perguntar ao Presidente da República”, disse ao JE quando questionado sobre o assunto.

A uns metros, Rebelo de Sousa apressava-se em comentar uma série de assuntos, desde o SEF até à exoneração da secretária de Estado Sara Guerreiro, um tema do dia anterior. A seu lado José Luís Ribeiro, presidente da AEP, que acabara de gastar um pouco menos de meia hora a explanar os tópicos principais do estudo da associação – que o JE antecipou na sua newsletter desta manhã – e que com certeza Revelo de Sousa não lerá mais tarde com atenção, porque o tempo é de urgência.

Nos interstícios do aconselhamento à pressa, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o plano da AEP, mas não quis deixar de recordar que o conjunto de soluções é uma de várias possíveis. Mas, disse, para que as soluções escolhidas sejam eficazes, terão de passar pelo crivo das “alternativas criativas” – o que, pareceu querer dizer, neste momento não há. Como se o Presidente da República quisesse queixar-se, ou simplesmente enfatizar, que o PSD ainda está a passar por um período – necessariamente urgente – de rearranjo interno.

Curiosamente, à saída do anfiteatro da AEP e uns metros atrás de Marcelo Rebelo de Sousa, abandonava a sala António Costa e Silva acompanhado pelo seu antecessor, Pedro Siza Vieira – de quem se diz que estaria disponível para continuar no Governo, mas não até ao fim da legislatura. Por acaso, a volumosa edição do estudo da AEP conta com vários textos de agentes ligados à economia, entre eles o do ministro da Economia Pedro Siza Vieira. Do outro lado da sala, mais dois ex-ministros: Carlos Tavares e Luís Mira Amaral, ambos do PSD, ambos a seu modo espíritos criativos.