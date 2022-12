Economia russa cai 3,7% no terceiro trimestre, apesar de recuperar 0,4% em cadeia

A economia russa caiu 3,7% no terceiro trimestre em relação ao período homólogo de 2o21, apesar de recuperar 0,4% em relação aos três meses anteriores, adiantou esta quinta-feira a Rosstat, o serviço de estatísticas estatais (o equivalente ao INE português), com base em dados do Governo.

No início de novembro, o Banco da Rússia tinha avançado que o país já está em recessão por ter caído 4,1% no segundo trimestre e 4% no terceiro (registo que foi agora atualizado), depois de ter crescido 3,5% nos primeiros três meses do ano. A entidade antecipou, para o quarto trimestre, uma contração do produto interno bruto (PIB) na ordem dos 7,1%.

Como resultado, o banco central prevê uma queda do PIB russo entre 3% e 3,5% este ano, muito acima do esperado no início da guerra que iniciou na Ucrânia, segundo a “Lusa”. No acumulado dos primeiros nove meses do ano, já caiu 1,7%.

Para 2024, o cenário estima-se que continue a ser de contração, mas entre 1% e 4% do PIB, embora a entidade espere que a economia regresse ao crescimento no segundo semestre de 2023.

Pelo seu lado, o ministério russo da Economia prevê que a Rússia terminará o ano com uma contração de 2,9% e que no próximo ano de apenas 0,8%. Em termos comparativos, em 2021, o PIB russo subiu 4,8%, registo que traduzia uma recuperação do impacto da pandemia de Covid-19.

As instituições internacionais têm uma previsão ainda mais pessimista: a OCDE estima que este ano a economia russa contraia 5,5% e no próximo ano 4,5%; o Banco Mundial -4,5% em 2022 e -3,6% em 2023; e o FMI -3,4% este ano e -2,3% no próximo.

A Rússia admitiu em junho que as condições externas da economia do país podem ter mudado para sempre devido às sanções ocidentais, com impacto no seu sistema produtivo, logístico e tecnológico.

Entre quedas do PIB e recuos no terreno na Ucrânia, esta semana o presidente Vladimir Putin afirmou que não realizará a sua tradicional conferência de imprensa de fim de ano televisionada este mês, quebrando tradição pela primeira vez numa década, segundo a “Reuters”.

Por sua vez, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, disse que o PIB da Ucrânia pode cair para metade este ano se os ataques russos continuarem. “Projeta-se que a economia ucraniana contraia entre 35 a 40%”, disse Shmyhal à agência de notícias Interfax Ucrânia. “Se as atividades terroristas da Rússia contra a nossa infraestrutura continuarem, podemos perder outros 10% para esses números – ou seja, até 50% do nosso PIB”.