Economia russa deverá encolher 8,8% em 2022

A Rússia espera que a economia contraia 8,8% em 2022 ou 12,4% num cenário mais conservador, segundo um documento do Ministério da Economia citado pela “Reuters”.

A previsão conservadora está em linha com a do ex-ministro das Finanças Alexei Kudrin, que disse no início deste mês que a economia russa estava a caminho de contrair mais de 10% este ano, marcando assim o seu maior declínio no produto interno bruto desde 1994.

Por outro lado, o Ministério da Economia russo espera que a economia da Rússia cresça 1,3% em 2023, 4,6% em 2024 e 2,8% em 2025. No cenário conservador, a economia contrai 1,1%.

O mesmo documento aponta que a inflação, que já subiu para 17,62% em 15 de abril, deve acelerar para 22,6% este ano, e permanece bem acima da meta de 4% do banco central em 2023.

Por sua vez, o banco central russo elevou as taxas de 9,5% para 20% no final de fevereiro, uma medida de emergência que a governadora Elvira Nabiullina disse ter ajudado a estabilizar o rublo.

As perspetivas para a Ucrânia são igualmente desoladoras. No começo do mês o Banco Mundial projetou que a economia da Rússia iria sofrer uma contração de 11,2% em 2022 e a da Ucrânia iria encolher 45,1%.

Na altura o Banco Mundial explicou que as diminuições deviam-se à guerra que se iniciou a 24 de fevereiro quando o presidente a Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial na Ucrânia.