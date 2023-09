Economia Salesforce vai gerar 2 biliões em receitas até 2028

A conclusão é de um novo estudo da IDC. O country leader em Portugal, Fernando Braz, destaca o crescimento da tecnológica norte-americana em dois anos e meio de operação no país.

15 Setembro 2023, 14h00

A Salesforce vai continuar a contribuir para a economia global nos próximos cinco anos, concluiu um estudo da IDC – International Data Corporation. O ecossistema de parceiros da tecnológica norte-americana, à boleia de soluções de Inteligência Artificial (IA) generativa, deverão gerar mais de 2 biliões (2 trillion) dólares – ou 1,9 biliões de euros – em receitas para as empresas entre 2022 e 2028.

O trabalho desenvolvido por esta multinacional, com mais de 70 mil trabalhadores no mundo , e das organizações com quem tem acordos poderá ainda criar 11,6 milhões de empregos, de acordo com o relatório da consultor apresentado esta semana, em que se realizou o Dreamforce, em São Francisco, nos Estados Unidos.

O Jornal Económico (JE) esteve no evento e falou com o country leader da Salesforce em Portugal que garantiu: “A forma de fazer o double check dessas conclusões é falar com os parceiros. A Salesforce, sendo uma empresa que está a liderar toda esta área de inovação e aplicacional a nível empresarial, há uma procura muito forte de recursos”.