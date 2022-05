Economias emergentes perdem impulso em 2022, defende Crédito y Caución

A Crédito y Caución prevê que o crescimento das economias emergentes diminua dos 6,9% registados em 2021 para 3,7% em 2022, devido aos efeitos da guerra na Ucrânia, aos constrangimentos nas cadeias de fornecimento, às baixas taxas de vacinação em comparação com as economias avançadas, à retirada dos estímulos fiscais e ao aumento das taxas de juro oficiais como resposta à inflação.

Segundo a seguradora, a Europa de Leste será a região emergente com pior desempenho em 2022. A imposição de sanções massivas à Rússia provocará uma contração de 2,8% no PIB da região, que registou em 2021 um crescimento de 4,7%. Em contraposição, a Ásia emergente vai crescer cerca de 5% em 2022.

Em 2021, a América do Sul recuperou em força da profunda contração económica provocada pela pandemia. Contudo, o crescimento vai perder impulso em 2022.

A Crédito y Caución diz que na China, a subida dos preços mundiais da energia e das matérias-primas e o menor crescimento do comércio mundial vão pesar no PIB. “Além disso, existem limitações internas devido ao debilitado setor imobiliário e aos encerramentos impostos ocasionalmente para lutar contra os surtos da pandemia”, defende a seguradora de riscos de crédito.

Embora o crescimento devesse acelerar a partir do segundo trimestre devido à aplicação de medidas de estímulo, a Crédito y Caución prevê que a expansão do PIB abrande até aos 4,9%, após os 8,1% alcançados de 2021.

“Na Índia, a vacinação está a avançar e a recuperação do consumo interno vai manter-se em 2022”, diz a companhia de seguros, mas “o aumento dos preços das matérias-primas vai desacelerar o crescimento até 7,3%, após os 8,1% registados em 2021”.

A Crédito y Caución espera ainda uma forte diminuição do crescimento do PIB turco até aos 2,1% este ano, depois de um aumento de 11% no ano passado, já que o país continua a debater-se com uma inflação elevada, com interrupções na cadeia de fornecimento e com a incerteza geopolítica.

O crescimento do PIB também terá fortes reduções no Brasil, de 5% para 0,7%, e na Argentina, de 10,2% para 3,1%.