Ed Sheeran divulga vídeo gravado em Kiev

Ed Sheeran apresenta hoje o vídeo da nova verão do tema ‘2step’, retirado o seu álbum multiplatina de 2021 ‘=’, com a participação de Lil Baby.

Tendo Kiev como pano de fundo, os artistas movimentam-se na paisagem urbana através de “uma coreografia elegante”, sendo o vídeo realizado por Henry Scholfield.

“Filmei o vídeo para a ‘2step’ em Kiev, na Ucrânia, antes dos terríveis atos de violência terem começado. Foi a primeira vez que visitei o país e senti-me muito bem acolhido por toda a gente, desde as pessoas da produção, às várias pessoas que conheci. A Ucrânia é um país orgulhoso e resiliente e estou grato por ter tido a oportunidade de filmar o meu vídeo lá”, fez saber o galardoado músico em comunicado.

Nos próximos 12 meses, as receitas das visualizações do vídeo no Youtube e da quota da Warner Music serão doadas ao apelo humanitário do DEC na Ucrânia, acrescentou Ed Sheeran.

A produtora ucraniana responsável pelo vídeo, Radioaktivefilm, adiantou que “o vídeo nos recorda os ‘bons tempos’”.

“Foi o último vídeo que fizemos antes de o nosso mundo ruir. Vê-lo concede-nos alguma normalidade e felicidade, e esperamos que gostem tanto dele como nós”, acrescentou.

O cantor esteve presente no concerto do canal ITV a favor da Ucrânia, no mês passado, tocando ainda uma série de espetáculos intimistas em Londres, em antecipação à sua nova digressão de estádios ‘+ – = ÷ x’, que arranca em Dublin dia 23 de abril.

O tema ‘Bad Habits’ atingiu recentemente a marca dos mil milhões de streams no Spotify, tratando-se da sua décima música a atingir esse marco.

