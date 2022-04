Ed Sheeran ganha caso sobre direitos de autor da música ‘Shape of You’

O cantor britânico Ed Sheeran venceu uma batalha judicial no Reino Unido sobre os direitos de autor no sobre o hit de 2017 “Shape of You”.

De acordo com a “Associated Press” a decisão foi emitida esta quarta-feira. A estrela pop e os seus co-escritores, John McDaid do Snow Patrol e o produtor Steven McCutcheon, negaram as alegações de que a música “Shape of you” copiou parte de “Oh Why” de 2015, de Sami Chokri, que se apresenta com o nome de Sami Switch.

“Embora estejamos obviamente felizes com o resultado, sinto que reclamações como esta são muito comuns agora que criou uma cultura onde uma reclamação é feita com a ideia de que um acordo será mais barato do que ir a tribunal, mesmo que haja não exista base para a alegação”, sublinhou Ed Sheeran num vídeo divulgado no Twitter.

Segundo Sheeran “há apenas tantas notas e muito poucos acordes usados na música pop”. “São 22 milhões de músicas por ano e há apenas 12 notas disponíveis”, descreve.

Ed’s been dealing with a lawsuit recently and he wanted to share a few words about it all pic.twitter.com/hnKm7VFcor — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 6, 2022

Do lado da acusação, Andrew Sutcliffe, o advogado do autor de “Oh Why”, argumentou que havia uma “semelhança indiscutível entre as músicas”. Sutcliffe alegou que Sheeran tinha “Oh Why” na cabeça “consciente ou inconscientemente” quando “Shape of You” foi escrito em 2016.

Os queixosos alegaram que o refrão “Oh I, Oh I, Oh I” no refrão de “Shape Of You” era “surpreendentemente semelhante” à linha “Oh why, Oh why, Oh why”.

O juiz do tribunal supremo Antony Zacaroli concluiu que Sheeran “nem deliberadamente nem inconscientemente” copiou uma frase de “Oh Why” ao escrever o seu grande sucesso.