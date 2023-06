Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta terça-feira

27 Junho 2023, 07h30

O Fórum anual do Banco Central Europeu volta a reunir em Sintra as maiores figuras da política monetária da zona euro, além de analistas e investigadores da academia. Sob o tema da estabilização macroeconómica num ambiente de inflação volátil, as conversas focar-se-ão, obviamente, na pressão sentidas nos preços no último ano, que tem levado a subidas expressivas dos juros em ambos os lados do Atlântico. A conferência arranca segunda-feira com o discurso de Christine Lagarde, sendo que estão agendadas participações de Luis de Guindos, Fabio Panetta ou Philip Lane, do BCE, Jerome Powell, da Fed, e Andrew Bailey, do Banco de Inglaterra. Outros eventos em foco nesta terça-feira: Canadá: Inflação em maio;

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participa no XVI Encontro da COTEC Europa, em Itália;

Em Portugal, assinala-se o dia da Micro, Pequena e Média Empresa;

Nos Estados Unidos, prosseguem as audiências sobre o pedido da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC) para bloquer temporariamente a compra da Activision pela Microsoft;

AEP apresenta resultados do projeto Desafios 5.0 e dá a conhecer seis vencedores do “Prémio Speed Up”;

Nissan reúne assembleia-geral de acionistas;

Glintt distribui dividendos pela primeira vez.

