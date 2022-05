Editora de videojogos britânica abre escritório em Almada e está a recrutar

Almada foi a localização escolhida pela editora de videojogos Kwalee para acolher o quarto escritório da empresa britânica e o seu primeiro na Europa continental, depois da sede em Leamington Spa (Reino Unido) e da expansão para Bangalore (Índia) e Pequim (China).

Portugal é assim a mais recente escolha da Kwalee, que pretende estabelecer no país o centro tecnológico da multinacional e contratar 170 pessoas para áreas como marketing e publicação de jogos. Aos atuais e futuros colaboradores, a empresa promete “desafios novos” oriundos dos seus esforços de investigação e desenvolvimento.

A operação nacional será liderada pelo português Pedro Caria, que é natural de Almada e tem o cargo de Chief Technology Officer (CTO) da Kwalee há mais de cinco anos, estando nesta empresa há uma década. Pedro Caria continuará a supervisionar as equipas técnicas da Kwalee em todo o mundo, segundo a informação transmitida esta quarta-feira aos meios de comunicação social.

“A Área Metropolitana de Lisboa destacou-se como a localização ideal para o nosso primeiro escritório na Europa continental graças à sua grande reserva de talentos. Com a crescente reputação da região como um centro de startups e com licenciados talentosos provenientes de tantas universidades técnicas excelentes na área, acredito que temos uma oportunidade de abrir novos caminhos no sector de tecnologia para afirmar o nosso status como a melhor editora de jogos para dispositivos móveis do mundo”, argumenta o CTO da Kwalee.

Na região de Lisboa há pelo menos 17 postos de trabalho em aberto, do marketing à produção de jogos ou da programação aos recursos humanos, sem contar com as ofertas de emprego que são para exercer em teletrabalho. Isto porque, além dos quatro escritórios, a Kwalee conta com funcionários em 18 países em regime remoto.

Globalmente, a Kwalee tem mais de 170 postos de trabalho em aberto. No entanto, Pedro Caria é taxativo: “Posso atestar pessoalmente como é agradável viver aqui”. “A nossa equipa de Portugal estará no centro da nossa oferta técnica como editora líder mundial e Pedro provou ser a pessoa certa para chefiar a nossa nova localização”, sublinha o CEO, David Darling.

No final de janeiro, a empresa – que conta com mais de 800 milhões de downloads de jogos, entre os quais o “Airport Security” – anunciou a aquisição da francesa Tictales, um estúdio de jogos para dispositivos móveis, por um valor que não foi divulgado ao mercado.