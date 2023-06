Após a operação, a EDP passou a deter 0,43% do capital social, num total de 18.024.367 ações próprias.

26 Junho 2023, 19h16

A EDP anunciou esta segunda-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que adquiriu 252.000 ações ao preço médio de 4,5002 euros por unidade.

“A EDP – Energias de Portugal informa, ao abrigo do disposto nos artigos 8.º e 10.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, que procedeu, na presente data, à aquisição no mercado regulamentado Euronext Lisbon, da seguinte quantidade de ações próprias detalhada abaixo”, é referido na mesma nota, na qual são apresentados mais detalhes quanto à operação, como a percentagem do volume total da sessão, preço médio unitário, entre outros.

Após a operação, a EDP passou a deter 0,43% do capital social, num total de 18.024.367 ações próprias.