EDP Brasil e EDP Renováveis asseguram contrato de 120 MW para projeto solar no Brasil

A EDP – Energias de Portugal – através de uma parceria entre as suas subsidiárias EDP Renováveis, detida em 74,98%, e a EDP Brasil, detida em 56,94% – assegurou um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) para a venda da energia limpa produzida por 120 MWac do projeto solar Novo Oriente.

O projeto tem uma capacidade total de 254 MWac e situa-se no estado de São Paulo, no Brasil, na vizinhança do projeto solar Pereira Barreto que entrou recentemente em operação.

Com sinergias significativas entre os dois projetos, a EDP espera que entre em operação em 2024.

“Com este novo CAE, a EDP continua a aumentar a sua diversificação tecnológica com 3,8 GW de capacidade solar assegurada e um total de 8,9 GW de capacidade renovável assegurada para o período de 2021-25”, refere a empresa liderada por Miguel Stilwell.

“O sucesso da EDP em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo-risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo-prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia”, acrescenta a empresa em comunicado.