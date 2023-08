A EDP – Energias de Portugal concluiu a aquisição das ações remanescentes em circulação da EDP Brasil e, consequentemente, passou a deter, de forma agregada, 100% do capital social da EDP Brasil.

30 Agosto 2023, 23h03

A EDP – Energias de Portugal concluiu a aquisição das ações remanescentes em circulação da EDP Brasil e, consequentemente, passou a deter, de forma agregada, 100% do capital social da EDP Brasil.

“Conforme comunicado ao mercado a 26 de julho de 2023, no âmbito da oferta pública para a aquisição de até a totalidade das ações de emissão da EDP Brasil, as ações da EDP Brasil em circulação passaram a representar, a partir daquela data, menos de 5% do total de ações emitidas tendo, assim, sido atingindo o limiar que permitia a aquisição potestativa das ações remanescentes em circulação”, refere o comunicado.

No seguimento disto, a EDP Brasil aprovou esta quarta-feira em Assembleia Geral Extraordinária a aquisição potestativa da totalidade das ações remanescentes em circulação da EDP Brasil (21.494.341 ações, representativas de 3,70% do seu capital total), “por um preço idêntico ao preço por ação oferecido no leilão, ajustado pela taxa SELIC acumulada, pro rata, desde a data de liquidação da OPA até à data efetiva do pagamento (que deverá ocorrer em até 15 dias contados a partir desta data)”, segundo a empresa.

A EDP diz que com esta deliberação, fica “antecipadamente encerrado” o período de três meses contados a partir da data do leilão da OPA para que os acionistas que não aderiram ao mesmo pudessem vender as suas ações à EDP (período de aquisições supervenientes).

“A conclusão da OPA em apenas seis meses representa um passo importante na concretização da estratégia da EDP, permitindo uma maior exposição a redes e geração renovável com receitas indexadas à inflação, bem como sinergias entre as diferentes unidades de negócio da EDP, simplificando a estrutura empresarial do grupo e proporcionando uma maior flexibilidade na gestão da sua presença integrada no mercado brasileiro”, sublinha a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.

Esta transação “resultará numa maior contribuição da EDP Brasil para o resultado líquido e cash-flow do grupo EDP, impulsionada ainda pelo contexto macroeconómico positivo do mercado brasileiro”.

A estratégia da EDP no Brasil está focada nas atividades de operação de redes de eletricidade, incluindo distribuição e transmissão, e geração renovável, com crescimento focado na energia solar e eólica, tendo a aquisição das participações minoritárias da EDP Brasil resultado num investimento total de aproximadamente mil milhões de euros, tal como anunciado a 2 de março de 2023, no Capital Markets Day.