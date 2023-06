Galp e Pingo Doce também surgem em destaque.

21 Junho 2023, 10h24

A EDP foi considerada a marca mais valiosa de Portugal (2,4 mil milhões de euros) pela consultora Brand Finance. Segue-se a Galp Energia (dois mil milhões de euros) e o Pingo Doce (1,2 mil milhões de euros).

A consultora destaca que a EDP tem “presença em 29 mercados de três continentes na produção, transporte, distribuição e venda de eletricidade e gás, a marca apresentou bons resultados financeiros e implementou planos de expansão para 2022. A EDP tem também a reputação de marca mais elevada do sector em Portugal, de acordo com o estudo de mercado anual da Brand Finance (6.6). No entanto, os rácios de Sensibilização (65%), Familiaridade (49%) e Consideração (38%) não são muito elevados em comparação com alguns dos seus concorrentes, como a Galp Energia: Consciência (98%), Familiaridade (87%) e Consideração (72%). Embora a Reputação desta última seja um pouco mais baixa (6,3 em 10)”.

Já a Galp detém uma “quota de mercado de 26%. Irá focar-se na rentabilidade dos projetos, continuar a crescer o seu segmento Upstream e acelerar a expansão da presença da sua marca em projetos renováveis”, de acordo com a Brand Finance.

O Pingo Doce (valor da marca aumentou mais de 50%) “registou um crescimento de vendas de 9,4% para atingir 1,1 mil milhões de euros em 2022. Além disso, o Pingo Doce abriu com sucesso 10 novas lojas (com um acréscimo líquido de sete) e renovou 37 locais ao longo do ano fiscal. Os dados do estudo de mercado da Brand Finance sublinham o forte posicionamento da marca Pingo Doce, com pontuações excecionais em Consciência (99%), Familiaridade (95%) e Consideração (94%). Consequentemente, o Pingo Doce é a segunda marca de supermercado mais bem avaliada em Portugal”.

A Brand Finance destaca que o valor combinado das 25 principais atinge os 12,6 mil milhões de euros, mais 22% face a 2021.