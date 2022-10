EDP emite 500 milhões de dólares de ‘green bonds’ a 5 anos

A EDP anunciou uma emissão de dívida verde (‘green bond’) no montante de 500 milhões de dólares (508,85 milhões de euros) com um prazo de cinco anos.

“A EDP Finance BV fixou hoje [segunda-feira] o preço de uma emissão de valores mobiliários representativos de dívida no montante de 500 milhões de dólares com vencimento em outubro de 2027 e cupão de 6,3%”, revela a empresa em comunicado.

Estas ‘notes’ serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida da EDP, designado de Programme for the Issuance of Debt Instruments (Medium Term Notes). Este é um programa da da EDP – Energias e da EDP Finance BV.

Será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin dos títulos de dívida emitidos.

Esta emissão destina-se ao financiamento (ou refinanciamento), no todo ou em parte, do portfólio de projetos ‘green’ elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definido no Green Finance Framework da EDP, anuncia a empresa.

Nesta transação atuaram como ‘joint-bookrunners’ o BBVA Securities Inc; o Bank of America (BofA) Securities; o Credit Agricole Securities (USA); o Deutsche Bank Securities Inc; o Goldman Sachs Bank Europe SE; o Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA; o Morgan Stanley & Co; o Santander Investment Securities; o SMBC Nikko

Securities America e Société Générale.