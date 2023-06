A EDP fixou o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida verde no montante de 750 milhões de euros, com vencimento em junho de 2028 e cupão de 3,875%.

19 Junho 2023, 20h32

A EDP – Energias de Portugal fixou hoje o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida verde no montante de 750 milhões de euros, com vencimento em junho de 2028 e cupão de 3,875%.

Em 2022, a EDP executou uma cobertura da mid swap a 5 anos, para montantes a refinanciar em 2023, a um custo de 1,8%. “Considerando a mencionada cobertura, a yield implícita das notes é cerca de 2,5%”, diz a empresa.

As notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP e da EDP Finance BV e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.

Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos “Green” elegíveis do Grupo EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP.

Nesta transação atuaram como “Joint-Bookrunners” o BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, DBS Bank Ltd, Mediobanca, Millennium BCP, NatWest Markets, Santander e Société Générale.