7 Setembro 2023, 13h59

Pablo Rodríguez Pajarón, da Universidade Politécnica de Madrid, é o vencedor da segunda edição do prémio de excelência académica EDP Labelec Merit Award, com um estudo sobre métodos que garantem redes de distribuição de energia mais seguras e eficientes nos processos de transição energética.

Ao prémio, no valor de 20 mil euros, candidataram-se teses de doutoramento sobre o setor energético, em especial nas áreas de energia renovável, redes, produção distribuída e mobilidade elétrica, hidrogénio verde, armazenamento de energia e descarbonização.

Promovido em conjunto pela EDP Labelec e pela EDP New, duas áreas do grupo dedicadas ao desenvolvimento de projetos de inovação, este prémio de excelência académica procura incentivar a investigação na energia e, ao mesmo tempo, ajudar a encontrar novas abordagens com potencial de aplicação à realidade empresarial.

A primeira edição lançada em 2022 contou com cerca de 60 candidaturas de todas as geografias em que o grupo EDP opera.