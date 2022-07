EDP regista quebra de 11% nos lucros para 306 milhões no primeiro semestre

A EDP – Energias de Portugal registou uma quebra de 11% nos seus lucros para 306 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, informou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quinta-feira, 28 de julho.

Estes dados “pela positiva” são justificados pela empresa com o “forte desempenho das renováveis em termos globais e das redes de eletricidade no Brasil, tendo por outro lado, sido “fortemente penalizado pela seca extrema em Portugal num período de elevados preços de eletricidade no mercado grossista”, o que resultou num resultado líquido negativo de 111 milhões em Portugal no semestre em análise.

Em termos de investimento, a empresa apresentou um aumento de 23% para 1,7 mil milhões de euros, dos quais 97% em energias renováveis e redes de eletricidade, num forte alinhamento com a transição energética.

Já o EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) recorreu subiu 19% para 1.944 milhões de euros, um crescimento de 13% excluindo variações cambiais (impacto de +6p.p. face ao período homólogo) “com forte contributo do crescimento na EDP Renováveis e nas Redes no Brasil”, indica o comunicado.

Pela negativa o EBITDA da hídrica na Ibéria apresentou uma queda de 300 milhões de euros em termos homólogos, penalizado pelos recursos hídricos em Portugal 66% abaixo da média.

Em relação aos custos financeiros, a EDP apresentou um aumento de 130 milhões para os 385 milhões de euros com o custo médio de dívida a aumentar para 4,5%, refletindo o aumento de 140bps do custo da dívida, associado sobretudo ao aumento do custo da dívida no Brasil.

Por último, a dívida líquida da EDP no período em análise é de 14,2 mil milhões de euros, “impactada sobretudo pela aceleração do investimento, sobretudo em renováveis e redes de eletricidade refletindo a execução do plano estratégico 2021-2025, e pela apreciação do Real Brasileiro e do Dólar Americano”.