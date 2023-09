Os dois projetos eólicos – Ben Sca (41 MW) e Lurg Hill (15 MW) – estão situados na Escócia e deverão entrar em operação até 2026, segundo a empresa.

8 Setembro 2023, 16h29

A EDP – Energias de Portugal, através da subsidiária EDP Renováveis assegurou dois contratos por diferença (CfD – Contracts for Difference) para 56 Megawatts (MW) de eólico onshore (em terra) no Reino Unido, revelou esta sexta-feira o grupo que opera no sector energético.

Em causa está o resultado do leilão Allocation Round 5, promovido pelo Department for Energy Security and Net Zero (Departamento de Segurança Energética e Neutralidade Carbónica britânico).

Os dois projetos eólicos a que a EDP se refere – Ben Sca (41 MW) e Lurg Hill (15 MW) – estão situados na Escócia e deverão entrar em operação até 2026, explica a EDP Renováveis (detida a 71,27% pela EDP), em comunicado divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A dupla eólicos onshore em desenvolvimento foi atribuída a um preço nominal em 2023 de 70,7 libras esterlinas/MWh, um aumento em relação ao valor em 2012 de 52,29 libras esterlinas/MWh) – indexado à inflação – por um período de 15 anos, com início em 2027.

“Atualmente, a EDP tem assegurados 8,9 GW de capacidade adicionada total em energias renováveis para o período 2023-2026 (operacionais, em desenvolvimento ou com decisão final de investimento), o que representa cerca de 52% dos cerca de 17 GW estabelecidos para a EDP Renováveis como objetivo para o período de quatro anos”, lê-se no documento enviado à CMVM.

O grupo EDP lembra ainda que o seu plano de investimentos, que promove a transição energética através da produção de renováveis, “tem por base um critério de risco/retorno seletivo e disciplinado, com um objetivo de IRR/WACC superior a 1,4x bem como um perfil de valor atual líquido dos projetos contratados superior a 60%, liderando a transição energética para a criação de valor superior”.

Na bolsa de Lisboa, as ações da EDP Renováveis fecharam a sessão com uma valorização de 0,15% para 16,85 euros, em linha com o ‘verde’ do PSI.