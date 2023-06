Ao ligar a central solar a um parque eólico existente, a EDPR consegue aproveitar a utilização das infraestruturas existentes para maximizar a produção de energia limpa.

23 Junho 2023, 12h18

A EDP Renováveis (EDPR) já recebeu autorização para colocar em funcionamento o primeiro projeto híbrido em Espanha, que combina a geração de energia eólica e solar num único local.

A EDPR, através da empresa Parque Eólico Altos del Voltoya, uma empresa na qual o IDAE (Instituto para a Diversificação e Poupança Energética) tem participação, instalou mais de 25 mil painéis solares, que serão ligados à mesma subestação do parque eólico.

Esta é a primeira central híbrida instalada em Espanha a receber autorização de exploração e, para a EDPR, é a segunda na Península Ibérica, após a empresa ter iniciado, em janeiro passado, o seu primeiro projeto híbrido a nível global no norte de Portugal.

Situado em Santa María del Cubillo (Ávila), “o parque eólico Cruz de Hierro é composto por 22 aerogeradores com uma capacidade instalada de 14,5 MW que se complementam agora com 25 mil painéis solares com 13,8 MWp (11,38 MWac) de capacidade fotovoltaica instalada”, diz a EDPR que avança que “em conjunto, irão produzir mais de 58 GWh de eletricidade anualmente, energia suficiente para abastecer o consumo previsto de cerca de 17.000 casas na região e evitar a emissão de mais de 24 mil toneladas de CO2”.

“Além disso, a instalação solar possui painéis bifaciais, que permitem aproveitar a radiação solar de ambos os lados”, acrescenta.

“O primeiro parque híbrido eólico-solar do país demonstra o espírito pioneiro da EDPR, uma vez que fomos a primeira empresa a obter autorização para operar estes projetos em Espanha e Portugal. Com este híbrido, a empresa maximiza a geração de energia das duas tecnologias, aumentando a estabilidade da rede e garantindo um fornecimento constante de energia. Vamos continuar a desenvolver soluções sustentáveis que otimizem a utilização dos valiosos recursos naturais de Espanha”, refere no comunicado Miguel Stilwell d’Andrade, CEO da EDP Renováveis.

Ao ligar a central solar a um parque eólico existente, a EDPR consegue aproveitar a utilização das infraestruturas existentes para maximizar a produção de energia limpa, um dos principais obstáculos ao desenvolvimento das energias renováveis na Europa. Deste modo, a hibridização torna-se uma das formas mais eficientes de aumentar a produção de energia renovável, sem necessidade de expandir a rede elétrica e reduzindo o tempo necessário para a sua implementação.

“O primeiro parque híbrido eólico-solar do país demonstra o espírito pioneiro da EDPR, uma vez que fomos a primeira empresa a obter autorização para operar estes projetos em Espanha e Portugal. Com este híbrido, a empresa maximiza a geração de energia das duas tecnologias, aumentando a estabilidade da rede e garantindo um fornecimento constante de energia. Vamos continuar a desenvolver soluções sustentáveis que otimizem a utilização dos valiosos recursos naturais de Espanha”, afirmou Miguel Stilwell d’Andrade, presidente executivo da EDP Renováveis.

A EDPR possui outros 15 projetos de hibridização eólica-solar em construção e desenvolvimento em Espanha, que deverão acrescentar mais de 200 MW de capacidade renovável ao país.