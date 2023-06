Em comunicado, a energética indica que o parque eólico de Carpenter deverá estar operacional em 2025.

19 Junho 2023, 20h13

A EDP Renováveis anunciou esta segunda-feira que fechou um acordo de longa duração com a empresa de distribuição de gás natural Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) para aquisição de energia de 20 anos para o Parque Eólico Carpenter de 198 megawatts (MW), no estado norte-americano do Indiana.

Em comunicado, a energética indica que o parque eólico de Carpenter deverá estar operacional em 2025.

A energia que será fornecida será o equivalente à necessária por mais de 53 mil casas por ano.

“O projeto trará benefícios económicos significativos para aquela região, ao longo das várias décadas em que estará em operação, com apoios a proprietários, autoridades locais, escolas, infraestruturas e outros serviços públicos essenciais. Prevê-se que crie 150 a 200 postos de trabalho durante a construção e cerca de uma dúzia de postos de trabalho permanentes na fase de operação”, refere a EDP Renováveis na mesma nota.