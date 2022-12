EDP Renováveis fecha contrato de 15 anos para venda de energia nos EUA

A EDP Renováveis assegurou um contrato de aquisição de energia (CAE) com duração de 15 anos para a venda de energia limpa, produzida por um projeto solar de 140 MWac (megawatts em corrente alternada), nos Estados Unidos, confirma um comunicado publicado esta quinta-feira na Comissão dos Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

O projeto, que será instalado no estado norte-americano de Illinois, deverá entrar em operação em 2024.

Com este novo projeto, diz a unidade renovável da EDP, o grupo tem agora “mais de 55% dos GW (gigawatts) assegurados, de um total de 20 GW”, que é objetivo da empresa para adições até 2025, tal como foi confirmado no Capital Markets Day da EDP Renováveis, em fevereiro do ano passado.

Esta transação “permite à EDP Renováveis assegurar 2,9 GW de capacidade solar PV na América do Norte, de um total de 4,8 GW já assegurados na região para 2021-2025”, lê-se no comunicado. A empresa diz que estes números se comparam ao objetivo estabelecido para as novas adição de capacidade de renovável na região, no mesmo período: 8,8 GW.