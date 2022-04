Eduardo Cabrita vai ser constituído arguido na sexta-feira no âmbito do atropelamento na A6

Eduardo Cabrita vai ser constituído arguido no processo que investiga a morte, por atropelamento, de um trabalhador na A6, pelo carro onde seguida o ex-ministro da Administração Interna. A confirmação chega após o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora ter notificado Cabrita esta sexta-feira, dia 22, avança o “Observador”.

Após o chefe de segurança do ex-ministro e do motorista da viatura, foi a vez de Cabrita ser constituído arguido. O processo foi reaberto pelo diretor do DIAP de Évora, após ter recebido um pedido da Associação de Cidadão Automobilizados (ACAM), que considera haver “responsabilidade dos superiores hierárquicos do motorista”, no caso, Eduardo Cabrita e o seu chefe de segurança.

Cabrita viu a sua imunidade ser levantada no final do mês de março, após o Ministério Público ter aceitado esperar pela mudança de Governo, mesmo depois da demissão do cargo de ministro. O processo deduziu uma acusação por homicídio simples apenas contra o motorista do carro em que seguia o ex-governante.