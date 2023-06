O economista e antigo ministro das Finanças Eduardo Catroga será homenageado numa cerimónia que terá lugar esta terça-feira, 27 de junho, a partir das 17h00, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa. A Ordem dos Economistas vai atribuir-lhe o título de Economista Emérito.

O antigo ministro das Finanças de Cavaco Silva será a figura pública destacada em mais uma cerimónia de comemoração dos 25 anos da Ordem dos Economistas, que contará com uma intervenção do antigo primeiro-ministro e Presidente da República no programa. Também António Mendonça, bastonário da Ordem, e João Duque, presidente do ISEG, onde se realiza o evento, têm agendadas intervenções na homenagem ao também professor catedrático, que havia já recebido em 2007 o Prémio Carreira de Economista, também atribuído pela Ordem. Catroga é ex-aluno do ISEG e tem uma longa ligação à escola.

A sessão será aberta a todos os interessados, mediante inscrição prévia, tendo início às 17h00.